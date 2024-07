L’agente di Osimhen furioso: “Victor non è un pacco da consegnare”

Nelle ultime ore, soprattutto in Inghilterra, sono circolate molte voci su un possibile scambio tra il Napoli e il Chelsea, coinvolgendo Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Tuttavia, per chiarire la situazione, è intervenuto l’agente dell’attaccante nigeriano, che ha dichiarato su X: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!“.

