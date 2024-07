L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Napoli deve ancora riuscire a risolvere il rebus riguardante la cessione di Osimhen. La trattativa più concreta sembrava essere quella con il Psg. Tuttavia, il club di Al Khelaifi non intende investire né i 130 milioni di euro della clausola rescissoria, né i 110 milioni richiesti dalla società azzurra. Così, stando a quanto la squadra partenopea starebbe parlando con altre società, tra cui il Chelsea. In particolare il Napoli ha dato un’apertura agli inglesi per includere Romelu Lukaku nella trattativa che porterebbe il nigeriano ai Blues. L’idea del Napoli infatti, è sempre stata quella di cedere Osimhen per la cifra della clausola o quantomeno una cifra che si avvicinasse per poi acquistare il belga. L’eventuale scambio con la società londinese, comunque, porterebbe un conguaglio economico al club partenopeo.