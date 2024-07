L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Negli ultimi, giorni è partita la variabile inglese. Lukaku è di proprietà del Chelsea che a sua volta a caccia di centravanti. Grattacapi per tutti: e così, all’improvviso, Napoli e Chelsea hanno ricominciato a ragionare sull’ipotesi di risolvere a vicenda i rispettivi problemi. Il Psg s’è messo in freezer e allora è nata l’idea di mettere in piedi una trattativa che preveda lo scambio di uomini e maglie. Osi al Chelsea, Lukaku al Napoli. Una storia molto difficile per la portata economica: a Londra hanno inaugurato una nuova politica sugli ingaggi e lo stipendio di Victor sfonda il salary cap. Estremamente intricato, al momento, è anche pensare a uno scambio di prestiti, considerando che entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2026.