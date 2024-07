L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano l’aspetto più interessante, oltre i giochetti e i lampi di classe pura, di Kvaratskhelia ha colpito anche molto lo spirito. La capacità di sacrificarsi sintetizzata dalle pressioni, dai movimenti in fase difensiva, dalle rincorse per recuperare un possesso. Niente di meglio, per la filosofia di Conte. E non c’è cosa migliore: per il presente e il futuro del Napoli. La voglia, la forza e l’anima che Kvara ha regalato alla squadra al suo debutto hanno oscurato per un po’ la questione del rinnovo fino al 2029. La storia è ancora in piedi, ma non definita, eppure il modo in cui ha giocato è valso mille sì. Il giocatore è pronto e c’è per Conte e per il Napoli.