Romano: “Osimhen-PSG in stand-by, resta l’interesse del Chelsea”

Fabrizio Romano esperto di calciomercato, ha fornito un ulteriore aggiornamento sulla situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato escluso ancora una volta dalle amichevoli degli azzurri, e come sappiamo, il suo futuro sarà lontano dal Vesuvio. Queste le parole di Romano:

“Victor Osimhen vuole andar via, non è stato convocato. Il piano di Osimhen e del Napoli è quello di separarsi, Antonio Conte vorrebbe Lukaku. Il belga ha trovato già l’accordo triennale con il Napoli, in attesa della cessione di Osimhen.

I colloqui con il PSG sono in stand-by da lunedì, Osimhen ha dato il suo ok al PSG che però non pagherà la clausola e non includerà nemmeno Kang-In Lee nell’accordo. Al Chelsea piace ancora Osimhen, ma anche loro non pagheranno la clausola, la loro situazione salariale sarà ben diversa quest’estate”.