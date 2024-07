Osimhen ancora out in amichevole: si lavora all’uscita del ngeriano

Victor Osimhen salterà anche l’amichevole di oggi, è la terza partita che non gioca in questo ritiro pre-campionato. A riportare questa notizia è Il Mattino, che scrive così della sua situazione legata al mercato:

“Victor Osimhen non sarà schierato neanche oggi da Antonio Conte per la partita amichevole contro l’Egnatia, il nigeriano è stato messo momentaneamente fuori squadra per via della sua situazione, come ben sappiamo Victor è al centro delle voci di mercato, ma tuttavia il Napoli non è riuscito ancora a cederlo.

Il Psg resta la squadra in pole per acquistarlo, ma la trattativa non si è ancora sbloccata, Victor vuole giocare in Europa, ma se non si troverà un’accordo sarà costretto a prendere in considerazione anche le proposte dei club Sauditi”.