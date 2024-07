ONE FOOTBALL – Conte dopo Napoli-Egnatia: “Bisogna elogiare l’impegno, c’è stata molta intensità”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato al termine della gara contro l’Egnatia terminata 4-0. Queste le sue parole ai microfoni di One Football:

“Bisogna elogiare l’impegno dei calciatori, mi è piaciuta l’intensità che hanno messo. Bisogna fare di più in fase di palleggio, sull’intensità c’è stata grande voglia e si sono aiutati. Volevo che facessero le due fasi da squadra unita. Credo sia stato importante non aver subito gol per avere più autostima.

Il modulo di gioco che stiamo facendo dà a calciatori come Kvara e altri, forti nell’uno contro uno, anche la possibilità di venire dentro oltre che la linea. Si possono esaltare. La prossima sfida sarà uno step più grande, giocheremo contro una buona squadra. Vorrei vedere altri miglioramenti in quella gara”.