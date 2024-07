Napoli-Egnatia: oggi la prima amichevole di Castel di Sangro. Probabili formazioni e dove vederla

Dopo le vittore in amichevole durante la prima parte di ritiro a Dimaro, il Napoli quest’oggi disputerà il primo dei tre test pre-stagionali della seconda fase, quella di Castel di Sangro. Gli azzurri in serata giocheranno contro il Klubi Sportiv Egnatia, squadra campione in carica del campionato albanese.

Secondo quanto emerge dai test di Antonio Conte in allenamento, il Napoli probabilmente scenderà in campo con questa formazione (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

Questo invece il probabile 11 dell’Egnatia (3-5-2): Sherri; Dulysse, Malota, Xhemajli; Fangaj, Ahmetaj, Aleksi, Lushkja, Aliyev; Aibrahimoglu, Doukouo.

Come tutte le amichevoli del Napoli, la partita sarà trasmessa in esclusiva su OneFootball tramite il pass estivo o in Pay per View al costo di 6,99€.