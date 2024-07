Michael fino al 2029! Il Napoli annuncia il rinnovo di Folorunsho. I dettagli

A seguito della buona stagione in prestito nell’annata 2023/24, della convocazione in nazionale per EURO 2024 e della conferma da parte di mister Antonio Conte, Michael Folorunsho ha rinnovato con il Napoli. Il centrocampista ha prolungato il suo contratto con gli azzurri fino al 2029. Ad annunciarlo proprio la società tramite il sito ufficiale e i vari account social. Questa la nota del club: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato le prestazioni sportive di Michael Folorunsho fino al 30 giugno 2029”.