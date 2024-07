Napoli-Lindstrom: il danese vola in Inghilterra, la nota del club

Jesper Lindstrom è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Everton. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la cessione del trequartista danese: “Lindstrøm ceduto all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura”, si legge sui canali social della società partenopea.

L’accordo tra i due club prevede un prestito oneroso da tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a ventidue milioni. Lindstrom ha dichiarato: “L’Inghilterra è molto simile alla Danimarca, quindi mi sentirò presto a casa. Le persone sono state molto gentili e molto umili, non vedo davvero l’ora di iniziare. Sono pronto al 100%, sono affamato. Questo pre-campionato sembra lungo perché voglio solo giocare a calcio, voglio solo essere là fuori allo stadio. L’anno scorso è stato un anno difficile per me, ma sono così felice di essere qui adesso e non vedo l’ora di iniziare”.