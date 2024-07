Marchetti: “Il Napoli sonda varie piste, ma tre interessano di sicuro: i nomi e la strategia azzurra”

Intervistato a Radio Marte, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato degli azzurri. Il noto giornalista di Sky ha rivelato i tre nomi che interessano al Napoli. Si tratta di David Neres, Domenico Berardi e Albert Guðmundsson. “La strategia può essere duplice – spiega Marchetti – puoi prendere qualcuno a condizioni favorevoli come Berardi, infortunato e attualmente in Serie B, ma anche altri che costano tanto. Si sondano varie piste. Sono ragazzi monitorati, come altri. Sulla stessa tipologia di giocatori c’è anche la Juve, che sta per cedere Soulè alla Roma. Il Napoli fa considerazioni anche sul tipo di utilizzo che si farà di Kvara, Politano, Ngonge e Raspadori: aggiungerne uno vuol dire aumentare la concorrenza e non capire il minutaggio”.