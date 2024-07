CorrSport – Domani si parte per Castel di Sangro: in arrivo Di Lorenzo, Kvara e Buongiorno

Da domani il Napoli aprirà ufficialmente la seconda parte di ritiro prestagionale.

Notizia pubblicata stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Grande attesa per l’arrivo del Napoli e dei suoi campioni, col rientro dei nazionali, la prima volta di Kvaratskhelia e Di Lorenzo – che parlerà in conferenza stampa nei prossimi giorni -, del neo acquisto Buongiorno, l’ultimo che mancava all’appello dopo Rafa Marin e Spinazzola che si sono già fatti conoscere in Val di Sole. Il Napoli alloggerà all’Aqua Montis di Rivisondoli, a una quindicina di chilometri di distanza dallo stadio Teofilo Patini, domani la

partenza da Castel Volturno”.