TMW – Hermoso-Napoli, trattativa in stand-by: serve un’uscita in difesa e Ostigard riflette

Mario Hermoso, da molto prima che si aprisse la finestra di calciomercato estiva, è sempre stato uno dei principali obiettivi per la difesa del Napoli. Il centrale spagnolo, dopo l’avventura all’Atletico Madrid, è ora svincolato e aspetta una mossa dal Napoli di Manna che, però, ha bisogno di cedere un difensore tra Ostigard e Natan.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di TuttoMercatoWeb, è più probabile la cessione di Leo Ostigard che starebbe riflettendo sull’offerta del Rennes. La società francese ha offerto circa 6-7 milioni di euro per il centrale norvegese, cifra accettabile per i partenopei. Dunque, la trattativa tra Hermoso e il Napoli dipende soprattutto da Ostigard, che in queste ore sta valutando la proposta dei francesi.