Sportmediaset – James Rodriguez rescinde il contratto col San Paolo e cerca un nuovo club: su di lui anche il Napoli!

James Rodriguez, che nel 2019 fu ad un passo dal Napoli di Carlo Ancelotti, è pronto ad una nuova avventura e vuole farlo in Europa.

Dopo una Copa America disputata brillantemente con la sua Colombia (MVP del torneo con 6 assist ed un gol), ha rescisso il contratto con la sua ex squadra, il San Paolo; dunque, il trequartista è svincolato e non nasconde la voglia di ritornare a giocare in Europa.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, gli agenti di James Rodriguez hanno contattato diverse squadre europee come il Real Betis e il Porto ma anche club italiani come Lazio e Napoli.

Il colombiano percepiva in Brasile uno stipendio di circa 4 milioni di euro che, secondo Sportmediaset, non sarebbe un ostacolo per il Napoli di Conte, a differenza dei biancocelesti.