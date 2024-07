Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul suo profilo X sulla questione spinosa di Victor Osimhen. Secondo l’esperto Osimhen vuole lasciare Napoli, ma la pista Psg è in standby perchè il club francese non ha intenzione di pagare per intero la clausola rescissoria. Se non dovesse concretizzarsi la pista Psg, il nigeriano potrebbe considerare un’offerta dall’Arabia Saudita. Se dovesse partire Lukaku è in pole per sostituirlo. Di seguito ecco il post

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1815653575202165012