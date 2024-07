Il Mattino – Kvaratskhelia pronto ad aggregarsi al gruppo. Ma per il rinnovo tutto tace ancora, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano giovedì prossimo Conte ritroverà il Napoli a Castel di Sangro per il ritiro pre campionato. In Abruzzo arriveranno anche i nazionali tra cui Kvaratskhelia. Il georgiano dovrà dare una risposta al club che gli ha proposto un adeguamento economico con relativo prolungamento contrattuale, ma la sua permanenza in azzurro non è in discussione. Per il momento il suo agente non si è ancora espresso e non ha fissato nessun incontro. Ma non è escluso che possa farlo a breve.