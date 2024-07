Di Marzio: “Lindstrom all’Everton è fatta! Ostigard verso il Rennes”

Gianluca Di Marzio esperto di mercato, tramite il suo profilo X ufficiale, ha fornito un aggiornamento sul mercato in uscita del Napoli. Queste le sue parole:

“Si sta sbloccando la cessione di Ostigard al Rennes. Il centrale norvegese sembra deciso ad accettare, il trasferimento sarebbe a titolo definitivo a 7 milioni di euro. Gli azzurri nel reparto difensivo, non hanno intenzione di fare ulteriori acquisti.

Tutto fatto invece per Lindstrom all’Everton. Il calciatore è in viaggio per svolgere le visite mediche, prestito oneroso (di 3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 22″.