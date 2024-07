L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano per il momento saranno fondamentali i movimenti di quei calciatori che non parteciperanno alla ricostruzione della squadra. Per esempio è il caso di Jesper Lindstrom, che il Napoli ha praticamente ceduto all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma fino a quando lui non perfezionerà il suo accordo con il club inglese, l’operazione non potrà essere completata.