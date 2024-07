L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha avanzato una prima offerta al Brighton per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton. L’offerta è stata però rifiutata, come detto dal ceo del club, Paul Barber. A quanto sembra il Napoli avrebbe proposto 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro, per questo mediano di 23 anni reduce dall’Europeo e 41 presenze con De Zerbi nella scorsa stagione, ed il Brighton vuol cercare di tenerlo. Il fatto, però, è che Gilmour ha un contratto con il Brighton in scadenza il 30 giugno 2026. Potrebbe essere un elemento decisivo che, senza rinnovo, potrebbe fare la differenza per la sua cessione.