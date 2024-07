L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa vicenda di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ad oggi Osimhen farà parte del gruppo azzurro che giovedì partirà per raggiungere l’Aqua Montis di Roccaraso, il quartier generale della squadra per la seconda fase della preparazione, in programma fino al 9 agosto a Castel di Sangro. L’assenza di Osimhen nell’amichevole di sabato contro il Mantova senza alcun motivo di carattere fisico è parso un segnale, un indizio di mercato molto chiaro, ma l’accordo tra i club non c’è ancora. E’ tutta una questione di cifre: i francesi non vogliono pagare la clausola da 130 milioni e vogliono lo sconto. Il Napoli è aperto a trattare ma non ad allontanarsi troppo dai parametri e una chiave sarebbe Lee Kang-In come contropartita. Ma il Psg non vuole perdere il coreano. Un guerra di nervi, una partita a scacchi di almeno altre 48 ore.