Romano: “Trattativa per Osimhen al PSG in stand-by al momento”

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha pubblicato su X novità importanti sull’affare PSG-Osimhen.

Secondo quanto riportato, infatti, l’affare potrebbe anche saltare se non si trovasse una condizione utile per entrambe le parti. I francesi non hanno intenzione di versare l’intero importo della clausola: “Le trattative tra PSG e Napoli per Osimhen non procedono dopo i recenti colloqui. Il PSG ha rifiutato di includere Kang-in Lee nell’affare e non innescherà la clausola rescissoria come voleva il Napoli. L’affare NON si realizzerà a queste condizioni. Il PSG è contento anche di Ramos e Kolo Muani”.