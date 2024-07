Ultimo giorno a Dimaro, le news del primo allenamento: tanti assenti e novità su Osimhen

Dopo le vittorie in amichevole contro Anaune e Mantova rispettivamente per 4 e 3 gol a 0, il ritiro del Napoli a Dimaro sta per concludersi. Quest’oggi è infatti l’ultimo giorno di allenamento per gli azzurri in Trentino prima di spostarsi a Castel di Sangro per concludere la fase di preparazione in vista dell’inizio della stagione 2024/25.

Questa mattina si è svolta la penultima seduta di allenamento per gli azzurri e non mancano le sorprese: assenti in campo oltre a Cajuste e Simeone (causa affaticamenti muscolari) anche Lindstrom, Iaccarino e Anguissa, i tre ad aver partecipato per più minuti all’amichevole di ieri pomeriggio. Nonostante la vicinanza al PSG e la totale assenza nelle partite amichevoli, presente invece Victor Osimhen, che ha svolto l’intera seduta in gruppo.