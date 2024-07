CdS – Lukaku si allena in vacanza, vuole essere presente a Castel di Sangro

I nuovi aggiornamenti sulla trattativa Lukaku-Napoli arrivano dal Corriere dello Sport. L’attaccante belga in attesa della cessione di Victor Osimhen si sta allenando in vacanza in Turchia per farsi trovare pronto da Antonio Conte, Romelu vuole essere presente già al prossimo ritiro a Castel di Sangro.

Il ds Giovanni Manna intanto sta definendo gli ultimi dettagli con il calciatore e con il Chelsea, agli inglesi andranno circa 25 milioni, mentre il calciatore avrà un ingaggio da almeno 6 milioni più bonus. L’ufficialità potrà arrivare appena Victor Osimhen sarà ceduto.