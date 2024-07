Napoli-Mantova – Le formazioni ufficiali della seconda amichevole prestagionale

Alle ore 18 va in scena la seconda amichevole per il nuovo Napoli allenato da Antonio Conte, che a Dimaro affronterà il Mantova, attualmente militante in Serie B. Per gli azzurri tanti i calciatori ancora assenti, in particolar modo i nazionale che rientreranno solo nel ritiro di Castel Di Sangro. Per la squadra di mister Conte ancora out Osimhen, proprio per questo motivo dal primo minuto parte Cheddira, con Lindstrom e Politano alle sue spalle. Questa la formazione ufficiale:

Napoli – Caprile; Marin; Rrahmani; Natan; Spinazzola; Iaccarino; Anguissa; Mazzocchi; Politano; Cheddira; Lindstrom