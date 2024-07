L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’amichevole di oggi del Napoli contro il Mantova. Secondo il quotidiano il Napoli giocherà oggi l’ ultimo test a Dimaro alle 18 contro il Mantova. Sarà una nuova occasione per i ragazzi di mettersi in mostra: Conte sta facendo le valutazioni su tutta la rosa in questi giorni e continuerà a farle anche nel ritiro a Castel di Sangro. Nessuna decisione è stata presa, solo Osimhen ha il futuro scritto. Al suo posto in attacco Cheddira si è messo in mostra nel primo test, mentre Simeone è partito titolare e vuole confermarsi. Come Natan, che vuole riscattare la prima stagione complicata.