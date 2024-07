L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione che oggi Conte schiererà per l’amichevole contro il Mantova. Secondo il quotidiano oggi alle 18 il Napoli scenderà in campo per il secondo test dell’estate, affrontando il Mantova di Possanzini. Per Conte quella di oggi sarà un’altra occasione per registrare i progressi tattici puntando sulla difesa a tre, sul lavoro dei quinti e lo sviluppo della manovra che passa dal centravanti sviluppandosi poi sulla trequarti con i due dietro la punta e il supporto degli esterni. Conte è intenzionato a dare fiducia a diversi giocatori. Si rivedranno all’opera, tra gli altri, Rafa Marin, provato a destra nei tre dietro con Rrahmani e Natan. Non dovrebbe esserci Anguissa che non si è allenato in gruppo e che non è al meglio. Conte ha schierato due tridenti: da una parte Osimhen con Simeone e Ngonge, dall’altra Politano e Lindstrom dietro Cheddira.