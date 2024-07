L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Napoli e il PSG continuano a lavorare sul triangolo che coinvolge il ds Manna, il ds Campos e l’agente del nigeriano Roberto Calenda, che nei giorni scorsi è stato anche a Parigi per annodare i fili della questione. Il Psg ha provato invano ad acquistare sia Victor sia Kvara investendo 200 milioni, ma valutando Kvara 110 milioni, e l’attaccante di circa 90 milioni. Il fatto, però, è che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di allontanarsi dai parametri stabiliti. Il club francese non vuole pagare la clausola per intero e chiede uno sconto, ma Adl però vuol restare vicino al valore della clausola. Insomma si lavora per trovare la quadra entro il ritiro di Castel di Sangro, così da accelerare l’arrivo di Romelu Lukaku, che vuol unirsi alla squadra subito.