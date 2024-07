Alle 18:00 Napoli-Mantova: dove vedere il secondo test e quanto si paga

Dimaro, giorno 10. Oggi il Napoli sfiderà il Mantova nella sua seconda amichevole (ultima in Trentino). La squadra di Possanzini è stata quella più apprezzata nella scorsa stagione in Serie C. La promozione in B è arrivata dominando il girone A con il bel gioco. I lombardi sono in ritiro in Trentino come gli azzurri e nell’ultima amichevole si sono imposti con un 6-1 al Castiglione.

Mister Possanzini si ispira molto al gioco di Roberto De Zerbi, oggi allenatore del Marsiglia. L’allenatore del Mantova è stato vice proprio dell’ex Brighton a Foggia, Palermo, Benevento e Shaktar. Tra i calciatori più importanti nel Mantova c’è il capitano Salvatore Burrai, 37 anni. In difesa spicca il nome di Sebastiano De Maio, anche lui 37enne. Poi c’è il giovane Davide Wieser, altoatesino doc, cresciuto nel settore giovanile dell’Alto Adige con brevi parentesi a Inter e Bologna. Tra i professionisti, vanta presenze in Serie C con Pro Sesto e ora con Mantova. Infine, in attacco, c’è Leonardo Mancuso, arrivato da poco dal Monza. Dopo il 4-0 all’Anaune Val di Non, dunque, il Napoli ha la possibilità di alzare il livello da una squadra di eccellenza ai professionisti.

La sfida sarà visibile solo sull’app One Football al costo di €1,99. E’ la sfida più economica, perché poi le sfide di Castel di Sangro con Egnatia (28 luglio), Brest (31 luglio) e Girona (3 agosto) costeranno €6,99 ognuna. Altrimenti si potrà acquistare tutte le amichevoli, inclusa quella di oggi, al prezzo di €14,99 con il Napoli Summer Pass andando a risparmiare il 35% sull’acquisto di tutte le gare.