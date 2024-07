Spinazzola: “Uagliù ce verimmo allo stadio! Vi racconto la mia infanzia”

Sul canale ufficiale Youtube della SSC Napoli è apparsa un’intervista a Leonardo Spinazzola, nuovo acquisto del Napoli. L’ex Roma si è raccontato in un video dal titolo “Dai primi calci sotto casa alla vittoria degli Europei. Leonardo Spinazzola si racconta”. Queste le parole del nuovo terzino dei partenopei:

“La mia vita è iniziata toccando la palla sotto casa. Erano altri tempi: tutto il quartiere, tutti i bambini, ci ritrovavamo sotto casa. Ho iniziato a giocare a cinque anni alla Virtus Foligno, una società vicino casa, fino ai 14 anni. Poi, è iniziata un’altra vita: vivo da solo, senza genitori e senza amici. Sono dovuto crescere in fretta, fino ai 17 anni, quando sono andato alla Juve. Ho fatto prestiti in tutti Italia. Ero un bambino vivace, facevo ammattire mia madre. Ero simpatico. Il mio idolo? Ronaldo il fenomeno. Guardavo ogni cassetta, ogni giorno la stessa, e poi andavo sotto casa per riproporre le sue finte. Poi, crescendo, ho seguito Rui Costa. La più grande emozione fino ad oggi? La vittoria dell’Europeo. Di Napoli mi colpisce la città e le persone: simpatiche e cordiali. E’ stata una bella accoglienza. Io, mia moglie e i miei figli siamo felici. Mio figlio è impazzito per il calcio dall’Europeo. Per casa corre col pallone, gli piace. Non l’ho spinto affatto io, anzi! Gli proponevo il tennis, ma lui niente: calcio, calcio. Vede tutti i giorni video e dice: ‘Quello è più forte di te, tu sei scarso!’. Pensa che quando avevo 14 anni in convitto a Siena, avevo tanti amici napoletani. Parlavo solo napoletano e sapevo tutte le canzoni. Uagliù, ce verimmo allo stadio! (ride, ndr)”.