Conte: “Il ritiro sta andando bene, sono soddisfatto. Dovete avere pazienza!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione della squadra a Dimaro. Queste le sue parole: “Il ritiro sta andando bene, sono molto contento ed i ragazzi stanno crescendo, tutti mostrano impegno e disponibilità. Il vostro entusiasmo è contagioso. Abbiate fiducia e pazienza, faremo cose importanti. Chi non salta è juventino? Chiariamo una cosa. Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. E’ giusto che voi siate tifosi e giustamente supportiate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non farò ma non per una singola squadra ma per tutte le squadre perché noi allenatori dobbiamo dare l’esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi oggi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco”.