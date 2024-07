Sportmediaset – Victor Osimhen si avvicina sempre di più al PSG: la cifra a cui potrebbe chiudersi l’affare

Victor Osimhen si allontana dal Napoli, su si lui è forte l’interessamento del PSG. Il club parigino sembra davvero interessato al nigeriano, che proprio per questo motivo spinge per acquistarlo. I due club continuano a trattare per trovare il prezzo totale dell’affare. Al momento i parigini non vogliono sborsare i 130 milioni della clausola inserita nel contratto del numero 9 ex Lille. Secondo quanto riportato da Sportmediaset le due squadre potrebbero trovare una quadra intorno ai 100 milioni di euro.