Si apre anche il mercato in uscita del nuovo Napoli di Antonio Conte. Come scrive sul proprio sito X l’esperto di mercato Nicolò Schira è sempre più vicino l’addio al Napoli di Gianluca Gaetano. Il centrocampista di Cimitile ha giocato in Sardegna negli ultimi 6 mesi in prestito, ed è pronto a far ritorno per vestire di nuovo la maglia del Cagliari. Al momento sembra che il trasferimento per il giovane napoletano sarà a titolo definitivo.