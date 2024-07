Si muove il mercato in uscita del Napoli, e come riportato dell’esperto Gianluca Di Marzio sarà addio per Gianluca Gaetano. Sul giovane centrocampista ci sono sia Cagliari che Parma, infatti è possibile un ritorno in Sardegna, dove ha giocato negli ultimi 6 mesi in prestito. Da capire ora quale sarà la destinazione del giovane di Cimitile. Il tweet di Di Marzio: