Caprile: “Porterò sempre con me l’esordio in Serie A. Gli allenamenti di Conte? Duri, ma porteranno i loro frutti”

Elia Caprile, portiere del Napoli, ha risposto ad alcune domande postegli dai tifosi sui canali social della società. Si è parlato del suo esordio in Serie A, come dell’allenarsi alla guida di Antonio Conte. Di seguito, le sue risposte.

“Che emozione hai provato al momento dell’esordio in Serie A? Fino ad ora è stata sicuramente la cosa più bella della mia carriera. È stata la realizzazione dell’Elia bambino e del suo sogno. Sono stato fortunato a poterlo realizzare perché non è una cosa scontata. Tutto quel che ho provato quel giorno lo porterò con me per sempre”.

“A che tipo di portiere ti ispiri? Ho deciso di fare il portiere nel 2006 quando ho cominciato c’era il Mondiale. Mi sono innamorato di Gigi Buffon e del fatto che giocasse con una maglietta diversa. Da lì è cominciato tutto”.



“Come sono gli allenamenti di Conte? Sono tosti, stiamo lavorando bene e tanto. A lungo andare sicuramente daranno i loro frutti, quindi siamo contenti di lavorare sodo”.

“La parata più difficile che hai fatto? Ne ricordo due, una l’anno scorso su Gudmundsson in Empoli-Genoa, poi una su Zappa in Bari-Cagliari, finale dei playoff per la Serie A”.