Lukaku, voglia di Napoli: il belga ha detto sì, si attende la cessione di Osi

Romelu Lukaku ha già detto sì al Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Lukaku, nel frattempo, è in vacanza. In attesa, interessatissimo agli sviluppi della vicenda: appena Osi andrà via, è destinato a ritrovare Conte dopo i fasti e i gol del biennio vincente all’Inter. Non vede l’ora, Rom: per il momento non valuta altre offerte, ha fatto la sua scelta. Il Napoli, tra l’altro, ha già abbozzato l’accordo con il Chelsea: si tratta sui 25 milioni più bonus, nonostante nel contratto del centravanti belga ci sia una clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro circa)”.