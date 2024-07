CorrSport – Osi, si tratta con il PSG per trovare un accordo di massima

I colloqui tra il Napoli e il PSG vanno avanti sul fronte Osimhen.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante interesserebbe non poco ai parigini, i quali, però, dovrebbero venire incontro alle condizioni del Napoli: “In parallelo con la trattativa che dovrebbe portarlo al Paris SaintGermain: Napoli e Psg continuano a dialogare, provando a ridurre le distanze ea costruire il ponte tra il giocatore e la clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel suo contratto. Un muro dorato. Un muro che Nasser Al-Khelaifi vorrebbe scalfi re e che Aurelio De Laurentiis continua a difendere: il club azzurro è consapevole del fatto che i parigini non hanno alcuna voglia di liberare Osi versando l’intero importo dell’escape, e così pur aprendo all’opportunità di ascoltare off erte inferiori non scarta l’ipotesi di chiudere a cifre troppo lontane dai parametri stabiliti a dicembre 2023, in sede di rinnovo. In un solo concetto: se sarà, come sperano tutte le parti in causa, sarà un’operazione da oltre 100 milioni di euro”.