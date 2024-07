Spinazzola: “Ho scelto Napoli perché posso dare ancora tanto”

Leonardo Spinazzola, calciatore del Napoli e primo acquisto dell’era Conte, sta adesso parlando in conferenza stampa, direttamente da Dimaro. Quest’appuntamento, è la sua effettiva presentazione da calciatore del Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Hai scelto il Napoli per la fiducia di Conte e società? Ho scelto perché sono convinto di poter dare ancora tanto. Quest’anno ci possiamo divertire e possiamo dar fastidio a tante squadre”. “Il motto di quest’anno è amma faticà. Come hai trovato le motivazioni dei tuoi compagni che hanno giocato l’anno scorso? Il motto ci sta tutto, visti i primi giorni. I miei compagni sono molto motivati, anche perché in questo Conte è molto forte, perciò le motivazioni sono molto alte”. “Quanto ha inciso Conte in questa scelta? Tantissimo. Era da tanto che volevamo incontrarci, dopo tanti anni siamo qua insieme a lavorare. Questo ha sicuramente inciso, così come la squadra, che penso sia molto forte”. ”