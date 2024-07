Tuttosport – La trattativa Hermoso entra nella fase calda. Il Napoli si avvicina alle richiesta del giocatore

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla trattativa in entrata per Mario Hermoso. Secondo il quotidiano uno dei nomi più in auge in chiave Napoli attualmente è sicuramente Hermoso. Il difensore mancino è la tessera indispensabile a Conte per poter costruire una difesa a tre dopo gli arrivi di Rafa Marin e di Buongiorno. Il club azzurro ha fatto dei grandi passi in avanti per lo spagnolo. La società partenopea ha alzato l’offerta a 4 milioni annui più bonus, avvicinandosi alle richieste dello spagnolo. L’accordo tra le parti sembra ormai imminente.