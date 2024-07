Il PSG continua ad insistere per Victor Osimhen, in uscita dal Napoli. Il procuratore dell’attaccante nigeriano è nella capitale francese per trattare con il club di Luis Enrique. I parigini però, devono prima cedere Kolo Muani.

Il Napoli come possibile contropartita, desidererebbe Kang In Lee, proposto dal PSG. La possibile cessione di Osimhen, sbloccherebbe l’arrivo di Romelu Lukaku, pupillo di Conte, con cui ci sono stati contatti nella giornata di oggi.