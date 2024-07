Juan Jesus: “Sempre un onore indossare la maglia azzurra, con Conte stiamo lavorando”

Juan Jesus, difensore del Napoli, dopo la prima amichevole contro l’Anuane Val Di Non, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni. Queste le sue parole:

“E‘ sempre bello giocare e vincere davanti ai nostri tifosi. Quando si indossa la maglia azzurra non c’è amichevole o altro, è sempre un onore indossarla e vincere, con il nuovo allenatore stiamo sistemando delle cose. Quest’anno speriamo vada bene e fare una grande stagione. La maglia è molto bella, manca solo lo Scudetto e fa molto strano non vederlo più, faremo davvero di tutto per fare un grande anno”.