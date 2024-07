L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata all’attacco del Napoli. Secondo il quotidiano Conte ha individuato da tempo in Lukaku l’erede di Victor Osimhen. E il belga non vede l’ora di raggiungere il suo tecnico ed aggregarsi ai nuovi compagni. Il Napoli si è assicurato l’erede di Osimhen, in una operazione molto simile a quella che ha portato Milik a Napoli. Il polacco venne messo in stallo in attesa di definire la partenza di Higuain. Da Parigi sono sicuri che il PSG prepara l’affondo e che ci sia stato un invito a Osimhen a non accettare ancora l’offerta araba. De Laurentiis non ha molto tempo per definire l’operazione, anche perché i patti sono chiari: Osimhen vuole andar via e quindi deve trovare subito la quadra. Sembra questione di giorni. Conte ha preso coscienza del fatto dell’esistenza dell’ accordo blindato tra De Laurentiis e Osimhen e ha indicato l’uomo perfetto per il suo 3-4-3. Lukaku vuole essere a Castel di Sangro già dalla prossima settimana. Ma senza la partenza di Osimhen tutto è in standby.