L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita amichevole di oggi tra Napoli ed Anaune Val di Non. Secondo il quotidiano il 16 luglio 2024 passerà alla storia come il giorno del debutto del Napoli di Antonio Conte. Oggi alle 18, allo stadio Comunale di Carciato è in programma la prima amichevole contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non. C’è tanta curiosità: certo i carichi si fanno sentire, mancano Kvara, Di Lorenzo, Lobotka e gli altri nazionali, ma sarà comunque la prima pietra di Conte. Ieri, nel corso delle prove tattiche Conte ha anche schierato una formazione che potrebbe cominciare dall’inizio. Sarà un 3-4-2-1 con Caprile in porta; Marin, Rrahmani e Juan Jesus nella linea a tre. Gaetano sarà al fianco di Anguissa in mezzo, Mazzocchi-Spinazzola sulle fasce; Politano e Lindstrom alle spalle di Simeone. Osimhen, non giocherà, perchè non è al meglio.