L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata all’attacco del Napoli. Secondo il quotidiano l’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku è il prescelto per raccogliere l’eredità di Victor Osimhen al centro dell’attacco azzurro. Il belga già informato il Chelsea, di voler aspettare il Napoli di Antonio Conte. Una volta definita la cessione di Osimhen Manna potrà sistemare i dettagli dell’affare già abbozzato con il Chelsea. Un giocatore con una clausola da 44 milioni di euro circa, che però può arrivare per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Tra l’altro, per lui sono valide le agevolazioni del Decreto Crescita. E soprattutto, non vede l’ora di ritrovare Conte.