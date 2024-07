L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il PSG ci riprova per Osimhen, non vuole però versare l’intero importo della clausola ma sa che De Laurentiis apre allo sconto. L’obiettivo è chiudere entro una decina di giorni, quindi per il ritiro di Castel di Sangro. Infatti ne stanno parlando il Napoli e il Paris Saint-Germain, non c’è però ancora intesa sui valori, ma le basi sono forti. Il Psg vuole il nigeriano ma non è disposto a investire i 130 milioni della clausola; il Psg s’è già spinto a 90 milioni. Nasser Al-Khelaifi ha acquisito anche che sebbene il Napoli abbia in qualche modo aperto a trattare, De Laurentiis non vuole accettare una cifra che si allontani troppo dai parametri della clausola. Quindi per chiudere l’affare dovrà superare i 100 milioni. Abbattere i costi con una contropartita tecnica è difficile, ma si ragiona. Il ds Manna e il ds dei parigini Campos sono in contatto continuo tra loro e con l’agente del giocatore Calenda, per chiudere il cerchio in tempi brevi.