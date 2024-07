Nicolò Schira, esperto di mercato tramite il suo profilo X ufficiale, ha fornito un aggiornamento importantissimo sulla trattativa Hermoso–Napoli. Sembrerebbe davvero vicino l’arrivo del centrale spagnolo alla corte di Antonio Conte. Queste le sue parole:

“Mario Hermoso si avvicina sempre più al Napoli come free agent. Trattative in corso per un contratto fino al 2027 ( € 4M/anno + bonus)”.