I tifosi chiedono a Victor di restare, grande ovazione al suo ingresso in campo

Tutti i tifosi accolgono in piedi Victor Osimhen al suo ingresso sul campo di Carciato a Dimaro con dei cori e una particolare richiesta di mercato: “rimani a Napoli Victor”. Il nigeriano ha apprezzato il gesto da parte dei tifosi e li ha ringraziati con un saluto.

Il bomber e protagonista dello scudetto negli ultimi mesi è al centro delle voci di mercato con una situazione abbastanza complicata: il calciatore è sempre più lontano da Napoli come stabilito in precedenti accordi e qualsiasi club che pagherà la sua clausola da 130 milioni potrà entrare in possesso del suo cartellino, ma al momento nessun club vuole pagare quella cifra e quindi il futuro di Victor rimane in bilico.