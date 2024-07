Day 4 a Dimaro – Allenamento pomeridiano: partitelle e tattica, Osi a parte

Da poco è terminata la sessione pomeridiana di allenamento degli azzurri di mister Conte davanti alla tribuna di Carciato sold out e pronta a incitare i propri beniamini. La prima parte di allenamento è stata top secret e di tattica, a seguire torelli e partitelle prima a squadre ridotte e poi una partita 11 vs 11 provando il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1, dove è mancato Osimhen, allenatosi a parte in palestra. Poi allenamento sulla fase di non possesso e sulla costruzione a 3 dal basso. Per concludere stetching a centrocampo dove il mister saluta i suoi calciatori e poi i tifosi.