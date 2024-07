UFFICIALE – Alle 14:30 la conferenza di Conte da Dimaro: segui con noi la diretta testuale e live su Onefootball

Alle 14:30 dal teatro di Dimaro Antonio Conte terrà la sua seconda conferenza stampa, la prima in ritiro. Dopo i primi due giorni di allenamento e tre nuovi acquisti in difesa tante sono le domande che i cronisti vorranno rivolgere al tecnico azzurro. Tiene banco anche il calciomercato in uscita, con Khvicha Kvaratskhelia che non ha ancora firmato il contratto. Per Conte è incedibile e forse anche il suo entourage si è convinto con la volontà di centrare nuovamente la vittoria dello scudetto. Rientrata l’emergenza Di Lorenzo, resta ancora in dubbio la situazione di Mario Rui. Il portoghese vorrebbe ritornare in patria, ma l’ex ct della Nazionale vorrebbe prima valutarlo.

Il Napoli ha fatto sapere tramite i suoi canali social che sarà possibile vedere la diretta della conferenza su Onefootball (che ha l’esclusiva sul ritiro azzurro). Niente paura per chi non può vederla: MondoNapoli trasmetterà la diretta testuale con tutte le dichiarazioni di Conte, basterà aggiornare la pagina su browser o app.