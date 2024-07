Ora ci siamo per davvero. Alessandro Buongiorno è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Infatti in questo istante è arrivato anche il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, in merito all’ufficialità. Nel tweet allegata anche un’immagine di Buongiorno con la maglia del Napoli nell’istante in cui firma il contratto, con accanto il presidente. Di seguito ecco il tweet: