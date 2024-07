Sky – Osimhen è con la testa totalmente al ritiro di Dimaro, potrebbe rivelarsi un nuovo colpo per il Napoli

Arrivano importanti novità riguardanti Victor Osimhen da parte della redazione di Sky Sport, in particolar modo dal giornalista Luca Cilli. Il nigeriano sembra totalmente con la testa sul Napoli e sul ritiro di Dimaro con mister Conte. Queste le parole di Luca Cilli: “Osimhen avrebbe accettato proposte dalla Premier League, che fino a questo momento non sono arrivate. Da quello che si è potuto vedere nei primi giorni di allenamenti a Dimaro sembra che Osimhen sia un giocatore sintonizzato completamente con il progetto del Napoli e del nuovo allenatore Antonio Conte, può quindi essere a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per il Napoli”.